Tutino abbraccia il Parma: “Una nuova avventura. Lotterò per ricambiare la fiducia datami”

Gennaro Tutino è da meno di 24 ore ufficialmente un nuovo attaccante del Parma. Ecco il post su Twitter con cui accoglie il pubblico crociato, entusiasta per la nuova avventura: “Una nuova sfida. Un nuovo viaggio. Una nuova avventura. Da vivere insieme a questi colori. Grazie al Parma per l’enorme fiducia riposta in me. Che proverò a ricambiare così come sono abituato a fare: lottando!”.

Una nuova sfida. Un nuovo viaggio. Una nuova avventura. Da vivere insieme a questi colori 💛💙 Grazie al @1913parmacalcio per l’enorme fiducia riposta in me. Che proverò a ricambiare così come sono abituato a fare: lottando ! #parma 🟡🔵 pic.twitter.com/CkEVtPnxLV — Gennaro Tutino (@gennarotutino33) August 14, 2021

Foto: Twitter personale Tutino