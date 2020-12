Tusquets: “Neymar al Barça? Solo se torna gratis”

Il presidente ad interim del Barcellona, Carles Tusquets, ha commentato le parole di Neymar che vuole tornare a giocare insieme a Messi, in un’intervista rilasciata a RAC1: “Neymar insieme a Messi? Se O’Ney venisse gratis ci potremmo pensare, ma se prima non vendiamo non abbiamo soldi per comprare. Questa è un’operazione infattibile. Il taglio del monte ingaggi corrisponderà al 4-5% del nostro bilancio dei prossimi quattro anni. Stipendi? A gennaio i calciatori non riceveranno lo stipendio. Messi? A livello finanziario io quest’estate avrei venduto Lionel.”

Foto: twitter uff Psg