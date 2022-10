Turris, ufficiali le dimissioni di Padalino. In pole c’è Di Michele

Pasquale Padalino non sarà più l’allenatore della Turris, ha rassegnato le dimissioni dopo il tonfo con il Crotone e la società corallina le ha accettate senza pensarci due volte. Poco fa il comunicato del club che ha ringraziato il tecnico e il suo staff comunicando che l’allenamento di oggi allo stadio “Liguori” sarà diretto dal collaboratore tecnico Lorenzo Salvatore. Ma il sostituto è stato individuato in David Di Michele, alle spalle un’esperienza da allenatore nelle giovanili del Frosinone, e che già la scorsa estate era in corsa per la Turris prima di essere scavalcato da Padalino. Adesso per Di Michele la possibilità di salire in corsa.