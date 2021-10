Turno senza partite a San Siro, ecco perchè Inter e Milan giocheranno entrambe in trasferta

I tifosi più attenti avranno notato che questo weekend sia l’Inter che il Milan giocheranno in trasferta. I nerazzurri saranno di scena a Reggio Emilia contro il Sassuolo mentre la squadra di Pioli dovrà vedersela a Bergamo con l’Atalanta in quello che sarà il posticipo della settima giornata di Serie A. Non era mai successo che San Siro rimanesse senza partite durante un turno di campionato e per coloro che non lo sapessero questa decisione è stata voluta dalla UEFA che ha chiesto di avere a disposizione lo stadio con largo anticipo in vista della semifinale di Nations League di mercoledì tra Italia e Spagna. Nel girone di ritorno ci sarà quindi una “coabitazione forzata” tra i due club milanesi che coinciderà con Inter-Venezia e Milan-Juventus alla 23esima giornata.

FOTO: Twitter Inter