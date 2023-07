TURCO, LA CRESCITA AL SALISBURGO

Nicolò Turco della Juventus Primavera è vicino al passaggio al Salisburgo per circa 4 milioni di euro. Come raccontato da Sportitalia, i bianconeri avranno anche il 20% della futura rivendita del ragazzo.

Si tratta di un investimento in prospettiva per la famiglia del Salisburgo, che è molto abile a pescare in giro per l’Europa giovani talenti e rilanciarli. Soprattutto gli attaccanti, come Turco. Basti pensare ai nomi lanciati dal Salisburgo in attacco, negli ultimi anni, come Haaland, esploso proprio in Austria, prima della sua affermazione al Borussia Dortmund e ora al City.

Ma anche lo stesso Okafor, ormai prossimo attaccante del Milan, esploso proprio nel Salisburgo. Oppure Benjamin Sesko, stella slovena, passata al Lipsia. Senza dimenticarci in passato di Sadio Mané e Upamecano per quanto riguarda la difesa.

Insomma, se i dirigenti del Salisburgo hanno investito per il giovane Turco, visto i precedenti in attacco di questo club, c’è da fare ottimi pensieri per le prospettive di questo ragazzo.

Classe 2004, 19 anni compiuti a gennaio. Nato a Tortona, è cresciuto nel settore giovanile del Genoa. Nel 2019, firma per la Juventus, che lo aggrega all’Under 17.

Per lui 8 presenze, 6 gol e 4 assist nella stagione dell’esordio. Nell’estate 2021, sale di livello e passa alla Primavera. Anche qui, per Turco, due stagioni da assoluto protagonista, con 50 presenze, 20 gol e 19 assist in campionato in due stagioni.Longilineo e veloce, sia nel corto che nel lungo, Turco ama attaccare la profondità ma sa anche allargarsi sulle fasce per sfidare gli avversari nell’uno contro uno. Nell’ultima stagione ha realizzato ben 13 reti in 28 presenze, il tutto condito da sette assist per i compagni e una grande intesa con l’altro gioiellino bianconero Yildiz. Buoni i numeri anche in Uefa Youth League, con 13 presenze, 3 gol e 3 assist.

Turco ha fatto tutta la trafila anche con le Nazionali minori dell’Italia, con l’Under 15, 8 presenze e 2 gol, 11 presenze e 6 gol con l’Under 16. E con l’Under 19, 8 presenze, senza però trovare gol. Ma arriva la gioia della vittoria dell’Europeo di categoria, pochi giorni fa.

Diciamo che era arrivata per lui l’età giusta per fare la prima esperienza tra i professionisti, magari, un prestito in serie minori sarebbe stata l’idea della Juve, che invece vede ora arrivare un Salisburgo vicino a chiudere l’affare con circa 4 milioni. Un talento azzurro che quindi proverà ad esplodere in Austria.

Turco è un attaccante completo. Ha un fisico possente, alto 193 cm, può giocare da 9 puro, ma anche esterno offensivo a sinistra, essendo dotato di buona rapidità e buon passò, nonostante la sua mole. Ha un piede sinistro importante, molto educato.

Certamente potrà crescere molto nel nuovo club, che come detto, ha lanciato tantissimi attaccanti, talenti, facendoli diventare campioni del calcio europeo, anzi, nel caso di Haaland, anche fuoriclasse.

