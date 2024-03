Turchia travolta dall’Austria 6-1. C’è chi chiede le dimissioni di Montella. Il CT: “Non rispondo alle provocazioni”

Brutta batosta ieri sera per la Turchia di Vincenzo Montella, che ha perso 6-1 contro l’Austria in amichevole.

Il CT ha provato a spiegare la serataccia, rispondendo anche alle domande provocatorie di chi chiedeva addirittura le sua dimissioni.

Queste le sue parole: “È arrivato un risultato che nessuno si aspettava, siamo dispiaciuti per il nostro Paese. Queste partite ti danno l’opportunità di alzare di nuovo la testa e di andare avanti. È inutile fare analisi, ci distruggerebbero. Prima di tutto devo dire che mi dispiace. È come se ci fossero state due partite tra primo e secondo tempo: nella prima abbiamo fatto un buon calcio, ma se c’è una cosa sulla quale possiamo sicuramente migliorare sono i gol segnati. Dovevo testare alcuni giocatori in certe posizioni, ho ottenuto le risposte che volevo”.

C’è chi prova a chiedergli anche di eventuali dimissioni: “Non risponderò a queste domande, perché penso che sia una provocazione. Tu vieni licenziato quando fai la domanda sbagliata? Io penso che sia una provocazione inutile…”

Foto: Instagram Montella