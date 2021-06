Turchia-Italia, le probabili formazioni

Domani partono gli Europei 2020, con la gara inaugurale delle 21.00 allo Stadio Olimpico di Roma tra Turchia e Italia.

Mancini, tranne Pellegrini (tornato a casa e sostituito da Castrovilli) e Verratti (infortunato ma ancora in gruppo), schiererà la formazione tipo.

Pochi i ballottaggi su cui Mancini valuterà gli 11 da schierare. In attacco Berardi favorito su Chiesa, Spinazzola su Emerson Palmieri come esterno sinistro. La coppia di centrali difensivi dovrebbe essere quella degli juventini Chiellini e Bonucci.

In casa Turchia, dinanzi a Cakir infatti ci sarà la consueta linea a quattro difensiva composta da Celik, Soyuncu, Demiral e Meras, preferito ad Yilmaz. In mediana dentro Yokuslu e Kaan, probabile panchina per Tufan. Sulla trequarti occhio a Karaman, Calhanoglu e Yazici alle spalle del centravanti Burak Yilmaz.

Queste le probabili formazioni:

Turchia, 4-2-3-1: Cakir; Celik, Soyuncu, Demiral, Meras; Yokuslu, Kaan; Karaman, Calhanoglu, Yazici; Yilmaz.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Locatelli, Barella, Jorginho; Insigne, Immobile, Berardi. All.: Mancini.

Foto: Daily Star