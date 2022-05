Turchia, il Trabzonspor di Hamsik festeggia il titolo. Tanti ex Serie A protagonisti

Il Trabzonspor ha vinto il campionato di Super Lig turca, il settimo della sua storia ma il primo da 38 anni in qua, conquistando il titolo con tre turni di anticipo grazie al pareggio casalingo con l’Antalyaspor. I tifosi della squadra di Trebisonda hanno invaso il campo per celebrare il trionfo quando non era ancora finito il match, che vedeva in campo molti ex protagonisti della serie A, primo tra tutti lo slovacco Marek Hamsik, per anni bandiera del Napoli che ha vinto però in Turchia il primo scudetto della sua carriera. A contribuire al successo anche Denswil, ex Bologna, Vitor Hugo, ex Fiorentina, e il danese Cornelius, che dopo le esperienze con Atalanta e Parma è ora capocannoniere del torneo.

FOTO: Twitter Euro 2020