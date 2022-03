Turchia, i convocati per l’amichevole contro l’Italia: quattro giocano in A

Il commissario tecnico della Turchia Stefan Kuntz ha diramato l’elenco dei convocati in vista dell’amichevole contro l’Italia in programma domani. Quattro di questi giocano in Italia, ovvero Mert Muldur, Kaan Ayhan, Merih Demiral e Hakan Calhanoglu. Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Bayindir, Bolat, Cakir;

Difensori: Celik, Muldur, Soyuncu, Ayhan, Demiral, Kabak, Aziz, Erkin, Yilmaz;

Centrocampisti: Omur, Under, Akgun, Kutlu, Tokoz, Kokcu, Ozcan, Antalyali, Calhanoglu;

Attaccanti: Yazici, Sinik, Akturkoglu, Unal, Dursun, Bozok.

