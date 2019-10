Turchia, i calciatori festeggiano con il saluto militare. Calhanoglu: “Siamo con la nostra nazione”

I giocatori turchi fanno ancora una volta il saluto militare dopo la partita contro la Francia. Durante la gara tantissimi i fischi allo Stade de France per la nazionale transalpina, poi al gol di Ayhan i calciatori ospiti hanno abbozzato il saluto militare, replicato al termine dell’incontro sotto il settore riservato ai propri sostenitori. A margine della gara, ha parlato anche Hakan Calhanoglu: “Parlano tutti adesso, dopo la partita contro l’Albania abbiamo fatto questo saluto: giochiamo per la Turchia, io gioco per la mia nazionale e quando giocano altri per la propria nazionale tutti vogliono che sia la migliore. La politica è un’altra cosa, noi siamo giocatori, andiamo in campo per giocare e penso che siamo al 100% con la nostra nazione, non solo nei momenti belli”.

Earlier today, Jean-Luc Melenchon, leader of France's populist left-wing party France Insoumise, tweeted that "If Turkish footballers make military salutes, they should expect to be treated like the soldiers of an enemy army.”

Well, here is the Turkish army then 😉 pic.twitter.com/CsnMCO4UdU

— Mehmet Solmaz (@MhmtSlmz) October 14, 2019