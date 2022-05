Turbo Leao, doppio Tonali e Florenzi: 3-1 Milan, vetta riconquistata e scudetto più vicino

Il Milan sfata anche il tabù Verona, scacciando via i fantasmi di due scudetti persi al Bentegodi, vincendo 3-1 in casa dell’Hellas e riappropriandosi del primo posto in classifica, a +2 sull’Inter. Gramde protagonista Tonali, con una doppietta, e Leao, autore di una gara devastante.

Gara palpitante, con ritmi altissimi, giocata a viso aperto da entrambe le squadre.

Più Milan nei primi minuti, che riesce ad approcciare meglio la gara, ma il Verona in ripartenza è pericolosa. Vantaggio Milan al 16′ con Tonali, ma il VAR annulla rilevando un leggero fuorigioco del centrocampista sul lancio del portiere Maignan.

Il Verona cresce, prima ha una grande chance con Simeone, che sfiora il palo, poi al 41′, trova la rete dell’1-0. Bella azione degli scaligeri, con Faraoni che concretizza e porta in vantaggio i padroni di casa.

Il Milan però non demorde e nel recupero, trova il pareggio con Tonali. Grande azione di Leao, palla in mezzo e spaccata da attaccante del centrocampista che stavolta può festeggiare.

E’ l’1-1 dei rossoneri, con cui si va all’intervallo, al termine di una gara palpitante.

Nella ripresa, grande avvio del Milan. Azione fotocopia di Leao al 50′. Grande assist dove arriva ancora Tonali, da bomber puro, a trovare la rete del 2-1 del Milan. La partita si accende. Il Verona non ci sta, prova la reazione con Caprari e Simeone, ma senza esito.

Girandola di sostituzioni, entrano Rebic, Bennacer, Messias e Ibra, torna anche Florenzi nel finale. Anche Tudor prova diverse mosse per cambiare la gara.

Ma Florenzi, appena entrato, dopo quasi due mesi, all’88’ trova il gol del 3-1 che fa calare il sipario alla gara.

Il Milan vince, si porta a 80 punti. L’Inter resta a 78 secondo.

Foto: Instagram personale