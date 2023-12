Turati: “Sogno di vincere la Champions da capitano dell’Inter”

Durante l’intervista concessa a Sportweek per La Gazzetta dello Sport, il portiere del Frosinone, Stefano Turati, ha così parlato delle sue ambizioni: “La mia ambizione? Vincere la Champions da capitano dell’Inter”.

Poi ha proseguito: “Sono andato a vedere la finale di Coppa Italia tra i tifosi. Non sto come abbiano fatto a riconoscermi, ma sono stato inquadrato in tv e non so in quanti mi abbiano chiamato… Il Frosinone non mi ha detto nulla, lo avevo già detto a Grosso. Anzi, io volevo salire a Milano per il derby di Champions. Dissi al mister ‘Io per Milan-Inter e Inter-Milan non ci sono’. Si mise a ridere pensando che scherzassi, ma non era un gioco il mio. Ho dovuto saltare l’andata perché non eravamo già promossi. Mi sono accontentato del ritorno”.

Foto: sito Frosinone