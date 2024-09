Turati: “Monza? Sentire Galliani interessato mi ha fatto un certo effetto”

Durante l’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il portiere del Monza, Stefano Turati, ha così parlato in vista della sfida contro l’Inter, partendo proprio dal gol subito dalla distanza lo scorso anno da Dimarco: “Ovviamente ci restai male – ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport -. Secondo me non voleva tirare in porta, però è un parere personale. Resta il fatto che fece un gran gol, con una traiettoria perfetta, del resto lui è un grande giocatore, cresciuto moltissimo negli ultimi anni”.

Sulla trattativa e la scelta del Monza: “Sono in prestito dal Sassuolo, che ringrazio per avermi lasciato partire: io volevo restare in Serie A per il mio percorso di crescita e loro, in testa l’amministratore delegato Giovanni Carnevali e il direttore sportivo Francesco Palmieri, mi hanno accontentato. Il resto lo ha fatto Adriano Galliani: è stato molto convincente e la cosa mi riempie di orgoglio. È un uomo di calcio, uno che ha vinto tutto e sentirlo interessato mi ha fatto un certo effetto. Il primo contatto c’è stato a inizio estate, prima dell’inizio dei ritiri, poi il tutto si è concretizzato a fine agosto e ora sono felice di essere qui”.

Infine: “Mi sono confrontato con il mio grande amico Di Gregorio e lui mi ha parlato benissimo di Monza, delle strutture, della serietà della società e di… Alfredo Magni, il preparatore dei portieri. Questa è una figura che nel mondo del calcio viene sottostimata, invece è importantissima, per me fondamentale”.

Foto: sito Monza