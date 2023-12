Turati, errori in serie troppo gravi per la Serie A

Stefano Turati è un portiere di talento, ha un discreto futuro davanti, ma ieri l’ha fatta davvero grossa. Inammissibile per un portiere che gioca in serie A collezionare tanti errori tecnici nella stessa partita. In occasione del primo gol del Lecce, quello di Piccoli, ha sbagliato il rinvio e ha incassato sul primo palo non coprendolo come avrebbe dovuto. Sul raddoppio di Ramadani, proprio al tramonto della partita, ha fatto lo stesso errore tecnico, sul palo di competenza e tuffandosi in ritardo oltre che in modo goffo. Errori in collezione e molto gravi non ammissibili in Serie A che hanno cancellato qualche parata a quel punto inutile. Turati è un portiere di talento, avrà modo di rifarsi, ma il pomeriggio di Lecce è stato davvero disastroso.

Foto: turati sito frosinone