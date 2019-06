Tumminello, il talento merita una gestione diversa (e migliore)

Marco Tumminello è un attaccante importante che può diventare ancora più importante. Ha avuto qualche infortunio di troppo, ma è anche vero che la gestione non è stata perfetta. Sballottato a destra e a sinistra, mai una scelta precisa, consigli non giusti e ora la necessità di trovare una stabilità. Noi pensiamo che andare in prestito ogni anno (il cartellino è dell’Atalanta) non sia un bel passaggio per un ragazzo che ha bisogno di certezze. Ecco perché Tumminello merita di più.

Foto: zimbio