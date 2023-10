Tuia da ieri sera a Cremona: un difensore in più per Stroppa

Alessandro Tuia sarà un nuovo difensore della Cremonese. Confermata la nostra esclusiva di ieri, fotocopiata da diversi siti ovviamente senza citare la fonte. Un rinforzo in più per Stroppa, il classe 1990 è abituato a lottare per traguardi importanti e non si discute sul fatto che il club di Arvedi voglia puntare all’immediato ritorno in Serie A. Tuia è da ieri sera a Cremona, contratto fino al prossimo giugno.

Foto: Instagram Tuia