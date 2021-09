Tudor: “Una pazzia questo calendario! Con il Genoa sarà un’altra battaglia. Formazione? Situazione particolare”

Igor Tudor, tecnico dell’Hellas Verona, alla vigilia della prossima sfida di campionato contro il Genoa è intervenuto in conferenza stampa. “È una pazzia, devo fare i complimenti a chi ha stilato questo programma. Dopo la partita con la Roma abbiamo giocato a Salerno, e dopo due giorni andiamo a Genova. Bisogna avere un po’ di buonsenso. Devono esserci le stesse opportunità per tutte le squadre. Detto ciò, voglio ribadire che non abbiamo scuse, non ci dobbiamo preoccupare in quel senso. C’è da fare un’altra battaglia, un’altra gara importante, contro una squadra forte come il Genoa. Vediamo come stanno i ragazzi e decidiamo chi far giocare”.

Sulle condizioni fisiche dei giocatori: “Vediamo oggi come stanno, e chi far giocare, è una situazione un po’ particolare. Con i cinque cambi, tante volte saranno decisivi quelli che entreranno dalla panchina. Non voglio gente che entra, fa venti minuti ed è stanca. Per il nostro modo di giocare, con i cambi devi guadagnare: di questo ho parlato con i ragazzi. Kalinic? Con Nikola ci conosciamo da tempo, abbiamo giocato insieme sei mesi. Le qualità ci sono: negli ultimi anni, giocando poco, magari ha perso un po’ di forza nelle gambe, non ha lo scatto che aveva cinque o sei anni fa. Ma è un giocatore di classe, si fa trovare nella posizione giusta. Sono contento di averlo, ma tratto tutti allo stesso modo: chi merita gioca, qualche volta qualcuno deve stare fuori”.

Foto: Twitter Hellas Verona