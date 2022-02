Tudor: “Tutti possono approfittare dell’addio di Kalinic”

Nella conferenza stampa prepartita di Verona-Udinese, ha parlato Igor Tudor. Ecco le dichiarazioni del tecnico del Verona: “La partenza di Kalinic apre le porte a tutti. Cancellieri ha trovato poco spazio perché gli altri erano più bravi. Ma c’è un uomo in meno davanti e tutti devono provare ad approfittarne. Cancellieri è un giocatore di bella prospettiva, deve crescere ancora. Devi riuscire a sfruttare gli spazi che ti vengono concessi al massimo. Con l’Udinese non sarà facile. Hanno le loro caratteristiche da anni. Concedono poco, servirà attenzione e bisognerà fare bene. Per creare occasioni devi fare le cose per bene, difendono con molti uomini e tante volte bassi. Aspettano il tuo errore e noi non dobbiamo commetterlo. Simeone ha fatto cose importanti quest’anno. Ho parlato con lui tante volte, deve solo pensare a giocare e fare le cose che abbiamo preparato, cercando di esprimersi al meglio. L’ho visto bene, è voglioso e motivato. Anche se non fa gol, è sempre là. È il classico giocatore che i difensori non gradiscono affrontare: speriamo che domani possa pungere di nuovo. L’addio di Magnani è stata una scelta condivisa, studiata attentamente dallo staff e dal direttore. È un giocatore forte, che mi piace, ma secondo me abbiamo fatto bene”.

FOTO: Twitter Verona