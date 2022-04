Tudor: “Tante somiglianze con Gasperini, nel calcio bisogna sempre rubare dagli altri”

Igor Tudor, nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia della partita tra il suo Hellas Verona e l’Atalanta, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Barak? Ha avuto un po’ di problemini nel girone di ritorno, ma ora sta bene. Ha fatto tutta la settimana con noi ed è a disposizione. È un giocatore chiave per noi, siamo contenti che potrà darci una mano in queste ultime partite.

Il lavoro di Gasperini? Ci sono tante somiglianze. È giusto parlare bene di Gasperini perché è un allenatore forte. Nel calcio – riporta tuttomercatoweb.com – bisogna sempre ‘rubare’ in senso positivo dagli altri allenatori. Uno deve conoscere prima sé stesso, capire come vede il calcio, e poi guardare cosa fanno gli altri, cercando di individuare quello che può sentire suo.

Il rinnovo di Veloso? Non ci sono state molte riflessioni, è un giocatore che sta ancora bene ed è stato fondamentale per il percorso che il Verona ha fatto in questi tre anni, in campo ma anche dentro lo spogliatoio, per la cultura del lavoro che ha portato. Pensiamo possa ancora darci tanto, è giusto che la società gli abbia rinnovato il contratto“.

Foto: Twitter Hellas Verona