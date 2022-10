Tudor sulla Juve: “Società troppo forte per non riuscire a uscire da questo brutto momento”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Paris Saint-Germain, il tecnico dell’OM, Igor Tudor, allenatore dell’Olympique Marsiglia, su precisa domanda, ha dedicato una risposta anche alle attuali difficoltà della Juventus: “Sono una società troppo forte per non riuscire ad uscire da questo brutto momento. Conosco bene i loro ragionamenti, sono convinto che ritroveranno la strada del successo in Italia e in Europa“.

Foto: Twitter Marsiglia