In occasione del media day organizzato dall’Udinese per presentare alcuni dei nuovi arrivati in bianconero, il tecnico dei friulani Igor Tudor ha parlato anche di mercato. Ecco le sue parole: “Stiamo costruendo una squadra forte e molto competitiva. Quando arriveranno le partite serie e quando saremo tutti, l’Udinese ci sarà”.

