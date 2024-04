Tudor: “Sarà la stessa Lazio di sabato, non avevamo tempo per preparare cose diverse”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, l’allenatore della Lazio, Igor Tudor, ha così parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio del match contro la Juventus, gara valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia: “La partita sarà diversa rispetto a quella di sabato perché ogni gara è diversa, ma non c’era tempo per preparare cose diverse. Faremo ciò che abbiamo fatto sabato con voglia e determinazione, sapendo che ci sarà anche il match di ritorno. Uno che allena vuole sempre migliorare la sua squadra, le sue cose. Si cerca sempre di migliorare ma la strada è quella giusta, siamo partiti bene con la mentalità e con la voglia di fare. Vogliamo giocarcela, non speculare. Questa cosa mi è piaciuta tanto e oggi bisogna continuare forte. Che gruppo ho trovato? Voglioso, professionale, disponibile”.

Sulle sensazioni di tornare a Torino: “E’ sempre bello e il passato non si può cancellare. Ma poi c’è la gara da fare nel modo migliore possibile coi miei ragazzi”.

Infine sul derby: “Al derby penseremo poi, il turnover riguarda il fatto che abbiamo disputato due gare in tre giorni e c’è stata la pausa per le Nazionali”.

Foto: Instagram Lazio