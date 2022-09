Tudor: “Sanchez sta facendo grandi cose e può migliorare ancora. Il calcio è sempre più commerciale. Bisogna accettarlo”

Igor Tudor, tecnico del Marsiglia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ritorno in campo per il campionato.

Queste le sue parole: “Come al solito durante una sosta, ho avuto pochi giocatori a disposizione per lavorare. Alexis è stato molto bravo ad inizio stagione, è arrivato senza aver fatto nessuna preparazione. Sono sicuro che farà ancora meglio, sarà più connesso alla squadra e anche fisicamente starà meglio”.

Poi un’opinione anche sul calendario, che prevede 11 partite nei prossimi 45 giorni per l’OM: “Posso solo commentare, come ogni altro allenatore al mondo. Giochiamo sempre di più, il calcio sta chiaramente andando in una direzione commerciale. È così, devi accettarlo quando fai parte di questo ambiente, non posso cambiare niente, almeno da solo”.

Foto: twitter Marsiglia