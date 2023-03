Igor Tudor allenatore del Marsiglia, ha parlato in merito ad Alexis Sanchez, attaccante cileno, ex Inter e Udinese, affermando come il giocatore rappresenti un valore aggiunto per il sio Marsiglia.

Queste le sue parole: “Grande vittoria contro la squadra migliore di Francia. Sanchez? Si comporta da leader, dentro e fuori dal campo. Siamo fortunati ad averlo con noi”.