Tudor: “Primo tempo dominato dall’Inter, hanno meritato. Ilic? In un paio d’anni pronto per una big”

Il tecnico dell’Hellas Verona Igor Tudor, parlando ai microfoni di Dazn dopo la partita persa dai suoi contro l’Inter, ha detto la sua sulla gara: “Il primo tempo è stato dominato dall’Inter, hanno preparato la partita meritando. Nella ripresa siamo usciti ma senza riuscire a segnare, loro sono entrati alla grande in partita, prendevano le seconde palle e giocavano da dietro, in questo sono fra i migliori in Italia, se non in Europa”.

Tudor prosegue: “Quando una squadra con le doti dell’Inter va a mille si fa fatica, devo capire quanto ci abbiamo messo di nostro. Nella ripresa siamo arrivati tante volte davanti, meritavamo un gol ma giocare a San Siro non è facile. Guardiamo avanti, ho giocatori forti che possono migliorare ancora”.

Su Ilic: “Ha orizzonti interessanti, è un 2001 e di lui si parla anche poco. Le sue doti sono tante perché ha corsa e qualità, ha bisogno di un paio d’anni di crescita, poi potrà essere pronto per una big”.

Foto: Twitter Verona