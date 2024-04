Tudor: “Potevamo fare altri 4 gol. Sta a noi riportare i tifosi dalla nostra parte. Luis Alberto? Non commento”

Le parole di Luis Alberto? “Non voglio commentare, sono cose che riguardano lui e la società. A me interessa che metta in campo quello che chiedo durante gli allenamenti. Non sta a me entrare nel merito, io faccio l’allenatore. E voglio ribadire la mia soddisfazione per la prestazione che abbiamo fatto oggi. La direzione è quella giusta. Abbiamo affrontato due volte la Juventus e poi la Roma che, ieri, ha fatto un partitone a San Siro e ha meritato di vincere. La strada intrapresa è quella corretta, vedo un gruppo che partecipa e c’è il giusto equilibrio tra possesso, non possesso e attacco dello spazio. Stiamo lavorando per mettere i giocatori di maggiore qualità nelle condizioni di offendere”.