Tudor: “Ottima Lazio, ci è mancata solo la qualificazione. Abbiamo battuto la Juve due volte in tre partite”

Igor Tudor, allenatore della Lazio, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria sulla Juve, che però non basta per accedere alla finale di Coppa Italia.

Queste le sue parole: “Stasera si sono viste tante belle cose. Eccezion fatta per la mancata qualificazione, sono felicissimo di tutto. Mi dispiace per i ragazzi, ci credevano ed eravamo lì. Poi alla fine sono usciti con questo gol e niente… ora dobbiamo recuperare perché sabato abbiamo una gara importante”.

Nel finale è mancato un po’ di ritmo? “E’ vero e poi se c’è un punto di forza della Juve è proprio questa fisicità. Ce l’abbiamo messa tutta, dispiace, la strada è questa ed è quella giusta. Abbiamo giocato tre gare con la Juve e vinto due volte: non siamo passati, ma io sono contento delle crescita e dell’atteggiamento. Siamo a buon punto”.

A che punto è la tua Lazio? “Questa partita mi dà tanta forza, io sono soddisfatto dei ragazzi. Vogliamo proseguire su questa strada, sabato abbiamo una gara super-importante col Verona. Io sono qui da un mese e quando si costruiscono le squadre le si costruiscono per un certo tipo di gioco: in estate lavoreremo per completare la rosa coi profili giusti, un po’ di gamba e fisicità mancano e poi facendo la preparazione dall’inizio il discorso cambia”.

Foto: twitter Lazio