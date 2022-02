Tudor: “Orgoglioso della mia squadra”

Così Tudor, ai microfoni di DAZN, al termine del match con l’Udinese: “Il nostro non è cinismo, è qualità. I giocatori sono forti, e noi giochiamo in modo offensivo. Sono contento per loro sembrava fosse tutto facile, ma non lo era. È una bella vittoria, strameritata, abbiamo chiuso in crescendo. Sono contento per il gol di Depaoli, Simeone ha fatto una bella gara, Barak e Caprari hanno segnato. Montipò ha fatto bene, così come Tameze. Mi è piaciuta soprattutto la voglia di non prendere gol, dall’inizio alla fine. Sono orgoglioso, questo è un gruppo meraviglioso, di persone perbene e con voglia di lavorare. Per un allenatore diventa facile. Mi sento privilegiato, sono felice di lavorare con loro. I ragazzi non hanno sbagliato un allenamento, c’è tanto sudore durante la settimana“.

FOTO: Twitter Hellas Verona