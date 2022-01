Tudor: “Oggi non mi è piaciuto nulla, il discorso Covid è condizionante”

Il tecnico del Verona Igor Tudor ha parlato nel post partita ai microfoni di Dazn: “Clima strano, non eravamo abituati a giocare in uno stadio vuoto. Si sentivano le voci dei calciatori e degli allenatori. E’ stata una gara particolare, la Salernitana si è affacciata per la prima volta nella nostra metà campo dopo 20 minuti e ha trovato il gol su un calcio di rigore che abbiamo regalato. Le statistiche parlano chiaro: noi abbiamo battuto tantissimi corner senza segnare, loro hanno sfruttato due palle inattive raddoppiando su punizione. Non mi è piaciuto nulla, purtroppo c’è anche il discorso del Covid che è condizionante. A La Spezia eravamo in emergenza e c’è stato un dispendio d’energie non indifferente, l’abbiamo pagato oggi. Sicuramente non sbloccarla in avvio ha inciso, potevamo mettere la partita sul binario giusto. E’ andata così, guardiamo avanti e cerchiamo di ripartire nel migliore dei modi”.

FOTO: twitter udinese