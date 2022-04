Tudor: “Non pensiamo all’Europa, testa all’Inter. C’è da finire bene la stagione”

Buona vittoria per il Verona di Tudor questa sera col Genoa. Mattatore Simeone, al sedicesimo gol stagionale. Questo il commento del tecnico croato in conferenza stampa: “Abbiamo fatto una partita maschia, preparandoci per il loro calcio, sapendo che la nostra qualità è più alta. Tante squadre importanti non sono riuscite a batterli, dopo otto partite l’abbiamo fatto noi. È una vittoria extra per noi. Abbiamo fatto un gran bel primo tempo, il secondo è stata una battaglia, nella quale si è giocato poco. Europa? Ne abbiamo parlato tante volte: pensieri di classifica non li abbiamo mai fatti, perché non ti porta nulla. Bisogna allenarsi bene, tutto il resto viene come conseguenza. A me interessa soltanto fare un gran bell’allenamento e pensare alla prossima gara, che sarà bella, a San Siro. C’è da finire bene la stagione. Questo è un club serio, con gente che fa bene il proprio mestiere sopra di me. Si sta facendo bene da anni. Ma finiamo bene la stagione, non dobbiamo pensare troppo in avanti”.

FOTO: Twitter Verona