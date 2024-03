Tudor: “Non pensavo di vincerla così, ma sono contento di essere partito con il piede giusto”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Lazio, Igor Tudor, ha così parlato dopo la vittoria all’esordio per 1-0 contro la Juventus: “Non pensavo di vincerla così. Non potevo chiedere una partenza migliore, i ragazzi hanno interpretato la partita nel migliore dei modi. Contento di essere partito con il piede giusto”.

Riguardo la similitudine del gol di Marusic con il gol Provedel in Champions: “Non ci credo tanto. Esiste il lavoro quello si, c’è solo il presente per me. La domenica è la conseguenza del lavoro fatto in settimana.”

Su cosa gli sia piaciuto di più nella partita: “Mi è piaciuta l’energia che hanno messo in campo i ragazzi e la capacità di saper soffrire nei momenti opprtuni. Dobbiamo essere più cattivi dentro l’area, ma con il tempo cresceremo.”

Sulla prestazione di Kamada: “Kamada ha fatto una gara importante. Lui è un ragazzo d’oro, mi è piaciuto tanto. Una settimana di tempo è poco per conoscere i giocatori, ma so che con me potrà avere spazio”.

Infine, sull’esclusione iniziale di Immobile: “Lui sapeva già che non sarebbe partito titolare. Ciro è entrato bene, lui e Castellanos sono grandi attaccanti, io cerco di motivarli ma la cattiveria che mettono in campo dipende da loro.”

Foto: Instagram Lazio