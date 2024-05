Tudor: “Mercato? Valuteremo più avanti”

In conferenza stampa, il tecnico Igor Tudor ha parlato delle reazioni dei calciatori dopo le sostituzioni e del mercato: “Guardo sempre le partite e nel calcio non ce n’è una che ai cambi qualcuno non faccia vedere che sia scontento. Sono cose di calcio, chiaramente bisogna sempre stare nei limiti. Mercato? Io sono concentrato sulle partite, così come le squadre. Le valutazioni si faranno più avanti e al mercato ci penseremo poi. Il focus è sulle gare che restano”.

Foto: tudor lazio instagram lazio