Tudor: “Manca poco alla salvezza. Nel mio Verona c’è il coraggio di attaccare con tanti uomini”

Giornata di conferenza in casa Hellas Verona, con il tecnico Tudor che ha parlato così in vista della sfida di sabato con la Roma: “La crescita c’è stata, com’è giusto che sia. Siamo partiti bene dopo la sosta natalizia, era importante accelerare subito e l’abbiamo fatto nel miglior modo possibile. Abbiamo ottenuto punti importanti, che ci hanno avvicinato alla salvezza: manca veramente poco, ma va raggiunto l’obiettivo. Bisogna finire bene la stagione, non mollare niente, lavorare sulla testa dei giocatori. Fase offensiva? Ci sono un paio di elementi importanti: la qualità dei giocatori e il coraggio di attaccare con tanti uomini. Va poi aggiunto il lavoro quotidiano, ricercare un mix di automatismi e di scelte libere. Ci sono diversi modi di fare la fase offensiva: Conte lo fa con tanti automatismi, Guardiola con i posizionamenti giusti. C’è anche la preparazione fisica: se hai i braccetti che vanno sempre su e giù devono stare bene, così come i quinti o i trequartisti”.

FOTO: Twitter Verona