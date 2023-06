Tudor lascia l’OM: ora ci sono conferme anche dalla Francia

Una notizia di Sportitalia dello scorso 25 maggio sta trovando sempre più conferme in Francia. Igor Tudor ha deciso di non proseguire la sua avventura con l’Olympique Marsiglia, evidentemente pronto per altre esperienze. Si è parlato anche di anno sabbatico, ma il sogno di Tudor è quello di tornare alla Juventus dove ha lavorato come vice allenatore. E dove potrebbe essere un candidato se i rapporti tra Allegri e il club bianconero si dovessero incrinare malgrado i due anni di contratto.

Foto: Twitter Marsiglia