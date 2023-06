Tudor lascia l’OM, Longoria: “Rispettiamo la sua scelta”

Il Presidente del Marsiglia Pablo Longoria ha confermato la separazione tra Igor Tudor e il club francese. Durante la conferenza stampa, lo spagnolo ha ringraziato il tecnico croato: “Abbiamo rispettato la volontà di Igor Tudor di non proseguire l’avventura con il nostro club. Voglio dire, a titolo personale e come rappresentante del Marsiglia, grazie a lui per il lavoro svolto, con tutto il mio rispetto. Vogliamo ringraziarlo per il duro lavoro e i valori che ha saputo trasmettere, gli standard elevati che ha mantenuto, il rigore e l’ambizione per dare sempre il massimo”.

Foto: Twitter Marsiglia