Tudor: “La guerra l’ho vissuta sulla mia pelle, spero finisca presto. Ilic? Non deve accontentarsi mai”

Domani derby veneto tra Verona e Venezia. Così Igor Tudor in conferenza stampa: “Siamo sicuramente due squadre che corrono tanto. Ieri ho visto il Genoa, che ha corso tanto e ha ottenuto un punto meritatissimo. Il calcio sta andando in quella direzione. Il Venezia è una squadra fatta bene, con giocatori forti, mi pare abbia anche investito soldi importanti. Sono una formazione insidiosa, tosta. All’andata fu una grande rimonta, fatta fuori casa, una cosa che succede una volta ogni dieci anni. Il Venezia stava andando forte, conquistammo dieci punti importanti. Per la crescita di una squadra servono anche vittorie di quel tipo. Sono bei risultati e belle prestazioni, che ci fanno contenti. Bisogna sempre andare avanti, altrimenti altri ti sorpassano. Non c’è da piacersi troppo. Ilic? Penso che sia sulla strada giusta, non deve accontentarsi mai e crescere ancora. È tutto lì: non deve essere mai soddisfatto, deve mantenere questa mentalità. Coppola ha buone possibilità di giocare”.

Un passaggio anche sulla guerra in Ucraina: “La guerra l’ho vissuta sulla mia pelle. Il mondo si è messo solo a guardare, io spero che questa guerra finisca prestissimo, perché non può succedere ai giorni d’oggi”.

FOTO: Twitter Verona