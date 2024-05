Tudor: “Ho visto bene Immobile in settimana. Zaccagni? Parte dal 1′, poi vedremo”

L’allenatore della Lazio Igor Tudor ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Monza: “Gara difficile, come tutte quelle di Serie A. Avversario di qualità, andremo a mille dal primo minuto con le nostre cose. Immobile? L’ho visto bene in settimana, speriamo che possa fare bene oggi. Zaccagni? Lo vedremo, sicuramente non per tutta la gara. Parte dal 1′, poi vedremo quanto ne avrà”.

Foto: Instagram Lazio