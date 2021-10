Tudor: “Ilic è in dubbio, Barak e Veloso giocheranno ancora. Juve? Critiche esagerate”

Nella conferenza stampa che porta alla partita di domani contro la Juventus, Igor Tudor, allenatore dell’Hellas Verona, ha esaminato la sfida contro i bianconeri: “Cosa dire di un club che ha vinto nove Scudetti negli ultimi dieci anni? Capisco che nel mondo di oggi le notizie durano dieci minuti, capisco la voglia di dipingere tutto nero o bianco. Si dimentica tutto facilmente e si cerca sempre di trovare l’esagerazione. La Juve ha un grande allenatore, la persona giusta per risolvere qualche problemino. Servirà solo tempo“.

Le parole sulla squadra: “Qualcuno, come Barak o Miguel, dovrà giocare ancora, ma è gente capace di ripetere un’altra prestazione. Dovremo andare oltre le nostre possibilità. Vediamo se oggi ci saranno novità su Ilic. Casale e Gunter Hanno avuto dei problemini, vediamo come stanno. Ceccherini sta bene, Sutalo ha fatto bene, Magnani ha retto Beto e non era facile. Ora abbiamo cinque o sei giocatori che possono dare una mano dietro, ed è importante stare sul pezzo in quella zona“.

Tudor ha continuato: “Siamo in un momento di fiducia, di consapevolezza delle nostre forze. Ci sono elementi nuovi, allenatore nuovo, è normale ci vogliamo un po’ di partite per capirci. Ora siamo in un momento in cui ci rendiamo conto di qualche pregio e di qualche difetto, con il tempo andrà sicuramente meglio“.

Foto: Twitter Verona