Tudor: “Grande Lazio nel secondo tempo. Vedo applicazione e partecipazione e questa cosa mi fa piacere”

Igor Tudor, allenatore della Lazio, ha parlato a Dazn dopo la vittoria in casa del Genoa.

Queste le sue parole: “Spero di sì. E’ un ragazzo straordinario, oggi ha disputato una grande gara così come in quelle precedenti. Non ha sbagliato nulla, è un lavoratore e un professionista serio. Ha la mentalità giusta e sono contento di averlo a disposizione”.

Un’analisi della gara di oggi: “Il secondo tempo mi è piaciuto, all’intervallo avevo chiesto di partire forti. Abbiamo giocato solo noi per 45 minuti, dopo un approccio rivedibile. Avevo visto una Lazio contratta, pensierosa. Poi ci siamo sciolti, in un campo nel quale è super difficile vincere. E’ una vittoria che ci darà una spinta ulteriore per la gara di martedì”.

Nota negativa Castellanos, è d’accordo? “Può fare sicuramente meglio. E’ un calciatore forte, reduce da una grande gara contro la Salernitana. Oggi non ha garantito gli stessi standard. In generale devo dire che la fase offensiva non mi era piaciuta in generale in tutto il primo tempo”.

In cosa Tudor ha inciso di più? “La Lazio è una squadra di qualità e questo non si discute. A volte è un discorso legato alla mentalità. Si può vincere, si può perdere ma bisogna essere coraggiosi e andare forte. Prima si proponeva un tipo di calcio diverso, ora ho portato le mie idee e chiedo intensità in ogni singolo allenamento. A me piace giocare nello spazio, sfruttare la profondità. Quando un atleta arriva a certi livelli, non è semplice poi calarsi in una mentalità del tutto nuova. Vedo applicazione e partecipazione e questa cosa mi fa piacere. Nelle ultime 4 gare ci sono state tre vittorie e questo conferma che siamo sulla strada giusta. La perfezione non esiste, però si possono correggere i difetti”.

E ora la partita di coppa con la Juve: “Guendouzi recupera al 100%, è stato fuori solo per un problema al polpaccio perchè i rapporti sono buoni. Immobile ha ancora qualche dolore al ginocchio e spero possa essere a disposizione. Io devo trasmettere a tutto l’ambiente la fiducia necessaria per provare a ribaltare il 2-0 dell’andata. Occorrerà una partita perfetta, eccezionale. Il bello del calcio è la possibilità di compiere qualche impresa”.

Foto: twitter Lazio