Tudor: “Firmerei per altri dieci anni così. Provedel? Non è ancora pronto”

Il tecnico della Lazio Igor Tudor ha così parlato in conferenza stampa riguardo la partita delle 12.30 di domenica contro l’Empoli: “Abbiamo lavorato bene. Mancano tre gare fino alla fine, vogliamo continuare questo percorso che abbiamo iniziato. La squadra era serie e concentrata, consapevole della gara. Ho visto belle cose. Lavoriamo sui dettagli: costruzione dal basso, pressing altro e così via. Serve attenzione sui calci piazzati, su come marcare in area. Io e la squadra siamo concentrati sulle partite. Da quando sono arrivato io con il mio staff, la Lazio è prima in classifica con Inter e Atalanta, una ha vinto lo scudetto e l’altra è in finale di Europa League. Firmerei per fare altri dieci anni così. Bisogna valorizzare successi come quelli del ’74. Il passato ispira sempre, soprattutto da squadre così vincenti. Per Immobile, valuteremo domani. Provedel sta tornando da un infortunio importante, non è ancora pronto per la prossima partita”.

Foto: Instagram Lazio