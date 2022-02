Tudor: “Felicissimo per la salvezza conquistata in anticipo. Sapevo che Simeone avrebbe segnato”

Dal suo arrivo sulla panchina del Verona, i gialloblu hanno cambiato decisamente marcia al punto che oggi Tudor può festeggiare la salvezza con più di dieci giornate in anticipo: “Bel Verona, una squadra forte. Abbiamo raggiunto la salvezza con 40 punti e son contento. Era l’obiettivo nostro e fa piacere averlo raggiunto in anticipo. Bella gara con la tripletta di un giocatore importante che non segnava da un po’. Si merita tutto il meglio”.

Sull’abbraccio con Simeone: “A me è piaciuto più l’abbraccio della squadra con lui. È un giocatore forte che ha questi colpi. Era solo questione di momenti. In settimana era sereno, sorridente. Le sensazioni a inizio partita erano positive. Tre gol in Serie A sono importanti. Bene anche Lasagna che ha fatto assist. Vogliamo fare più punti possibili adesso”.

Su Barak: “È da valutare. Ha avuto un problema all’anca“. Sui difensori e Coppola: “Durante la settimana si allenano bene. oggi mancavano tre difensori che di solito giocano, ma oggi i titolari hanno fatto una buona gara. Coppola a 20 anni non è facile, gli fa onore. È un ragazzo serio”.

Foto: Twitter Verona