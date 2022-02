Tudor rilancia Faraoni. Caprari in campo contro chi lo ha cresciuto

Il Verona di Tudor è sicuramente una delle sorprese più liete del campionato. Dopo l’esordio difficile con Di Francesco in panchina, dall’arrivo del tecnico croato i gialloblu hanno stupito positivamente mettendo in difficoltà anche squadre più blasonate e con un organico nettamente superiore. È il caso della Roma, che proprio all’andata fece i conti con il primo Verona targato Tudor e incappò in una sconfitta quasi clamorosa sulla base dell’inizio di stagione degli scaligeri. Tra i marcatori di quella partita, 3-2 il finale, ci furono Faraoni e Caprari, oltre Barak, che domani saranno tra i protagonisti dell’undici titolare. Per il laterale destro si tratta di un ritorno dal primo minuto dopo il covid e alcuni problemi fisici, che gli hanno consentito solo di scendere in campo a partita in corso contro l’Udinese. Il numero 10, invece, sembrava a rischio forfait contro i friulani, ma alla fine è sceso in campo regolarmente e ha messo a referto un gol e un assist. Domani per lui si tratterà di un ritorno a casa: nato a Roma, l’attaccante del Verona è anche cresciuto nella società capitolina e ha esordito in prima squadra con Montella allenatore. La sua è una stagione da record e può proseguire sulla stessa linea anche contro il suo passato, per adesso falcidiato da covid e infortuni.

Foto: Twitter Hellas Verona