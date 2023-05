Tudor esalta Sanchez: “Dopo i quattro alieni c’è lui, giocatore di un altro livello”

Con 17 gol in 40 presenze, Alexis Sanchez è stato uno dei punti di forza del Marsiglia di Igor Tudor Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’OM ha così esaltato l’ex Inter: “È un giocatore chiave per noi. C’è un OM con e un OM senza Alexis Sanchez. È un giocatore di un altro livello. Potremmo dimenticarlo, perché è una persona molto normale, molto umile e non si comporta come una star. Dopo alieni come Messi, Ronaldo, Haaland e Mbappé, arriva lui. È un giocatore insostituibile. Quando non c’è, si sente”.

Foto: Instagram Marsiglia