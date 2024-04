Tudor esalta Kamada: “Ne vorrei dieci come lui in squadra. Non molla mai”

L’allenatore della Lazio Igor Tudor ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, ai microfoni di DAZN, esprimendosi sulla prestazione di Daichi Kamada:

Che lavoro avete fatto su Kamada? “Non abbiamo fatto niente. È un giocatore che forse era meno adatto al calcio dell’allenatore precedente. Per me è fantastico, può coprire vari ruoli. Ha una mentalità fortissima, può giocare davanti alla difesa o anche un po’ più offensivo, non molla mai, ha un computer nella testa. Magari avere 10 Daichi nella squadra, dal punto di vista psicologico sarebbe un desiderio per tutti gli allenatori”.

Foto: Instagram Lazio