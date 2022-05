Tudor: “È stata una grande stagione. C’è ancora un’ultima gara da fare, poi parleremo del mio futuro”

Igor Tudor, tecnico del Verona, ha parlato nel post partita a seguito della sconfitta di stasera col Torino: “Avremmo voluto chiudere con una vittoria in casa, c’era un po’ di stanchezza. Si è giocato poco, ci sono stati tanti ‘casini’ e questo ha influito sullo spettacolo. È stata una grande stagione, c’è ancora un’ultima gara da fare, poi parleremo del mio futuro. La gara l’ha persa un po’ l’arbitro, gli è scappata dalle mani. I giocatori erano molto carichi. Mi pare abbia fischiato un po’ tutto contro di noi, e poi a favore per pareggiare. Non è stata facile, c’erano molte tensioni in campo, ma molto del nervosismo è attribuibile alla sua gestione. Juric è un ragazzo dal grande cuore, nonché uno dei migliori allenatori in circolazione”.

FOTO: Twitter Verona