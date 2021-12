Tudor: “E’ la vittoria più bella della mia carriera. Cosa ho detto all’intervallo? Ho chiesto ai ragazzi se avevano attributi”

Il Verona vince un derby clamoroso in casa del Venezia per 4-3, dopo essere stato sotto 3-0 fino all’intervallo. Un successo incredibile che ha provato a spiegare Igor Tudor a fine gara.

Queste le sue parole: “Siamo felicissimi. E’ una bellissima sensazione che condivido con i miei giocatori. Una rimonta così la si vede raramente, sono orgoglioso della prestazione dei ragazzi che sono riusciti a ribaltare la gara. Se non hai una squadra con gli attributi, non puoi riuscire in certe imprese. Penso che la squadra abbia reagito bene: nel secondo tempo le nostre qualità sono emerse e ci hanno permesso di portare a casa i tre punti. E’ certamente la vittoria più bella della mia carriera. Il risultato di questo pomeriggio ci dà sicuramente fiducia in vista delle prossime difficili sfide che dovremo affrontare”.

Cosa ha detto nell’intervallo alla squadra? “L’allenatore può dire qualsiasi cosa negli spogliatoi, ma la reazione dipende sempre dai giocatori, dalla loro mentalità. Li ho stimolati un po’ per cercare di ottenere una reazione d’orgoglio da parte loro, e loro nel secondo tempo sono riusciti ad ottenere un risultato incredibile. Gli ho chiesto se avevano attributi, e devo dire che li hanno avuti”.

Su Simeone: “Giovanni sta giocando in una squadra in cui si trova bene, viene supportato dai compagni e riesce ad esprimere al meglio le sue qualità. È sia un’ottima persona che un grande calciatore: non si risparmia mai, si mette sempre a disposizione dei compagni con generosità dando il massimo. Sono felice di averlo a disposizione”.

Foto: Twitter Verona