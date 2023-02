Intervenuto ai microfoni di Bein Sports, Igor Tudor, tecnico del Marsiglia, ha così commentato l’impresa in Coupe de France contro il Paris Saint–Germain: “Partita molto bella, i ragazzi hanno dato il massimo in campo. Non era facile ma ce l’abbiamo fatta. L’atmosfera è favolosa, queste persone in questo stadio meritano questa notte speciale”.

Foto: Twitter Marsiglia