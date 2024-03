Tudor: “Castellanos ha fatto due gol, è giusto che parta lui. Sui nazionali…”

Il neo allenatore della Lazio Igor Tudor, a pochi istanti dal calcio d’inizio del match da giocare contro la Juventus, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, ai microfoni di DAZN:

“Vorrei vedere tante cose su cui abbiamo lavorando sapendo che non sarà così. Ci saranno piccoli e grandi difetti ma è normale perché abbiamo lavorato poco con due ragazzi che oggi e giocano come Zac e Adam, con cui abbiamo fatto due allenamenti. Non è solo il cambiamento di sistema o stile di gioco, il cambiamento è totale nel modo di ragionare. Sono dettagli sui quali ci vorrà tempo ma sono fiducioso. Abbiamo lavorato bene e speriamo di vedere più cose possibili di quanto abbiamo fatto in settimana. Le scelte? L’idea era di non far giocare i Nazionali poi Lazzari ha avuto un piccolo problema, così come Luis e allora ho messo dentro Zaccagni e Marusic. Ma ci sarà spazio per tutti, martedì ci sarà un’altra gara. Avremo bisogno di tutti, questa rosa ha qualità non solo nei primi undici. Alla fine sono loro che determinano le mie scelte: Taty ha fatto due gol nell’ultima gara, era giusto che partisse titolare oggi”.

Foto: Instagram Lazio