Tudor: “Caso Gerson? Io devo fare delle scelte ma non vado mai contro qualcuno”

Durante la conferenza stampa che anticipa la gara di Champions contro l’Eintracht, in casa Marsiglia tengono banco le dichiarazioni del papà-procuratore di Gerson. A tal proposito è il tecnico Tudor a parlare: “Non c’è niente di nuovo, niente di speciale. La parte più difficile per un allenatore è prendere decisioni e selezionare 11 giocatori. Penso che tutti i miei giocatori siano forti; apprezzo molto Gerson, ha qualità enormi ma devo fare delle scelte. Non vado mai contro qualcuno, è normale che sia così.

Foto: twitter Marsiglia