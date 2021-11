Tudor: “Caprari è motivato, Lazovic e Ilic sono a disposizione. Con l’Empoli il match più importante”

Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa prima della partita di lunedì tra l’Hellas Verona e l’Empoli. Ecco le parole dell’allenatore gialloblù: “Abbiamo lavorato bene durante questa sosta: abbiamo toccato tutte le cose, e proviamo a migliorare ogni aspetto. Sono curioso di vedere la gara di lunedì, perché quando non si gioca da due settimane c’è sempre un po’ di aspettativa, soprattutto perché affrontiamo una squadra seria come l’Empoli. Ogni partita è una battaglia a parte, e c’è da vincere quella battaglia, che i questo caso è lunedì alle sei e mezza“.

Sui singoli: “Lazovic e Ilic hanno avuto problemi diversi, ma ieri si sono allenati con la squadra. Vediamo domani e poi decidiamo come impiegarli, sono entrambi a disposizione. Caprari lo vedo motivato, lo vedo dentro. Non ha sbagliato un allenamento: è un bel segnale, penso possa fare ancora meglio, perché ha delle doti importanti, sia negli assist che nei tiri. È un giocatore completo, sta facendo bene e gli auguro di non accontentarsi mai“.

